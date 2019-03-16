Правка бага

$10
HTML-версткаЗакрыт7 заявок180 просмотров
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Здравствуйте! Есть лендинг,  нужно выводить в зависимости от языка браузера либо с помощью переменных, которые я могу выводить в браузерной строке ( ?language=fr/de/it ) переведенный текст заранее подготовленный мною.  Тут должен выводиться в итоге текст http://joxi.ru/GrqZ7LptQpK7bm

Как пример - http://joxi.ru/p27KB5PuoOp4W2 

5 лет назад
klez40
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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