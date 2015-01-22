Отверстать три простых страницы

$35
HTML-версткаЗавершен5 заявок295 просмотров
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отверстать три простых страницы

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пиксель перфект

валидация

9 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
eckimoc
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$25
1 день
Отличный верстальщик, все было выполнено с опережением срока, пиксель перфект. Отличная работа! Настоятельно рекомендую!
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. Качественное ТЗ. Рекомендую!
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