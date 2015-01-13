Нужно сверстать адаптивный одностраничник

Нужно сверстать одностраничник на строительную тематику. Скрины макета прикреплены.

Ленд должен быть адаптивным, нормально отображаться как на ПК (в разных браузерх), на MAC, так и на планшетах и мобильных устройствах.

Верстка должна полностью соответствовать макету, без упущений и недоделок. ЧЕТКОЕ соблюдение всех шрифтов, интервалов, и других элементов. Карта должна соответствовать адресу, картинка для примера.

Все скрытые элементы должны быть сверстаны тоже, не только всплывающие окна. Их должно быть легко сделать видимыми или скрыть обратно.

Калькулятор - программная часть готова, нужно просто прикрепить калькулятор к верстке. (если это отдельный пункт в работе - укажите сколько будет это стоить)

Форма заявки тоже должна работать.

Верхнее меню - поплавком (должно опускаться вместе с прокруткой сайта)

SEO: https://docs.google.com/document/d/1NkyNf39ccLTwwc74UIysHvVDNpnDNquC7YNErBf8Qc4/edit?usp=sharing

В итоге должен получиться полностью рабочий ленд.

Свои заявки обязательно указывайте со сроками и стоимостью, и только под проектом, в ЛС не пишите.