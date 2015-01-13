Нужно сверстать адаптивный одностраничник

Есть срочная задача - нужно заанимировать графики на страницах html презентации. Ищем верстальщика на длительное сотрудничество. Оставляйте заявки, присылайте контакты. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать одностраничник на строительную тематику. Скрины макета прикреплены.
Ленд должен быть адаптивным, нормально отображаться как на ПК (в разных браузерх), на MAC, так и на планшетах и мобильных устройствах.
Верстка должна полностью соответствовать макету, без упущений и недоделок. ЧЕТКОЕ соблюдение всех шрифтов, интервалов, и других элементов. Карта должна соответствовать адресу, картинка для примера.
Все скрытые элементы должны быть сверстаны тоже, не только всплывающие окна. Их должно быть легко сделать видимыми или скрыть обратно.
Калькулятор - программная часть готова, нужно просто прикрепить калькулятор к верстке. (если это отдельный пункт в работе - укажите сколько будет это стоить)
Форма заявки тоже должна работать.
Верхнее меню - поплавком (должно опускаться вместе с прокруткой сайта)
SEO: https://docs.google.com/document/d/1NkyNf39ccLTwwc74UIysHvVDNpnDNquC7YNErBf8Qc4/edit?usp=sharing
В итоге должен получиться полностью рабочий ленд.
Свои заявки обязательно указывайте со сроками и стоимостью, и только под проектом, в ЛС не пишите.
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