Натяжка на CMS Wordpress

Есть дизайн лэндинга, нужно сверстать сайт. Админка: рассматриваем разные варианты, предлагайте. Из функционала, который нужно будет реализовать: - форма онлайн-записи - слайдер - отзывы - привязка к яндекс-карте. Админка должна допускать будущее развитие сайта (из ЛП в полноценный сайт с разными страницами). Дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из имеющейся верстки (9 страниц) перенесены на WP только 2 страницы (ниже расписал какие).
Необходимо донатянуть оставшиеся 7 страниц на ВП.
В приатаченном файле есть все необхоимое ТЗ, скриншоты и описание по блокам (как необходимо их реализовывать на ВП)
Нужен фрилансер на полную загруженность по проекту.
Пишите заявки тут, буду выбирать исполнителей с отзывами и опытом. Дальше будем общаться по скайпу.
От вас сейчас жду:
- оценку по времени (сколько потребуется часов)
- оценку по деньгам (желательно в $)
- Срок сдачи
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