Натяжка на CMS Wordpress

Из имеющейся верстки (9 страниц) перенесены на WP только 2 страницы (ниже расписал какие).

Необходимо донатянуть оставшиеся 7 страниц на ВП.

В приатаченном файле есть все необхоимое ТЗ, скриншоты и описание по блокам (как необходимо их реализовывать на ВП)

Нужен фрилансер на полную загруженность по проекту.

Пишите заявки тут, буду выбирать исполнителей с отзывами и опытом. Дальше будем общаться по скайпу.

От вас сейчас жду:

- оценку по времени (сколько потребуется часов)

- оценку по деньгам (желательно в $)

- Срок сдачи