Доработать верстку сайта

$50
HTML-версткаЗакрыт12 заявок279 просмотров
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Добрый день всем.

Необходимо завершить front-end проекта. подробности кандидатам, требования ниже. Оплата почасовая, приступить надо как можно скорее). Работы примерно на ~3-5 часов.

Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по front-end данного проекта, ищем прежде всего порядочного и не боящегося нестандартных задач человека.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- HTML 4/5, CSS 3, JS, jQuery;

- опыт верстки под определенные движки/чистой верстки (с примерами);

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, или если не знакомы с JS, буду минусовать в карму.

9 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
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