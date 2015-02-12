Добавить таблицу в стили CSS сайта

Необходимо натянуть слегка измененный дизайн страницы на рабочий действующий сайт на битриксе www.styletime.ru
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Здравствуйте!
Необходимо добавить в стили сайта таблицу. В настоящий момент в CSS таблицы не прописаны вообще никак. Поэтому при добавлении таблицы через админку, на сайте выводится просто текст без внутренних и внешних границ таблицы. Это необходимо исправить.
Сайт работает на DLE.
Желательно сделать побыстрее. Спасибо.
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