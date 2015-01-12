Верстка конфигуратора дома

HTML-версткаЗакрыт8 заявок165 просмотров
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Должен быть исполнен на html5.

Поддержка планшета не нужна.

https://yadi.sk/d/AKrYCye0dvAW4

9 лет назад
kavboy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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