Верстка проекта

HTML-версткаЗакрыт50 заявок407 просмотров
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Здравствуйте, ищу верстальщика на проект. Требуется примерная оценка вёрстки страницы. Есть два варианта - под минимальное и максимальное разрешение, минималка 1020px.

9 лет назад
Anton1o
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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