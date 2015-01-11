Верстка проекта

Есть рабочий сайт http://www.ustanovka-doors.ru/ Сделали его ре-дизайн http://www.ustanovka-doors.ru/preview_dorsiko.rar Будет еще несколько текстовых страниц, дизайна которых нет, но стили все будут такие же, как на других страницах. Прикинул примерное ТЗ, возможно что то не учел, поправьте… Задача воплотить в ...