Натянуть дизайн на страницу сайта на битриксе

HTML-версткаЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Необходимо натянуть слегка измененный дизайн страницы на рабочий действующий сайт на битриксе www.styletime.ru

9 лет назад
nivieli
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
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