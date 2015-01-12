Редакция html 5 видео на сайте

Есть дизайн лэндинга, нужно сверстать сайт. Админка: рассматриваем разные варианты, предлагайте. Из функционала, который нужно будет реализовать: - форма онлайн-записи - слайдер - отзывы - привязка к яндекс-карте. Админка должна допускать будущее развитие сайта (из ЛП в полноценный сайт с разными страницами). Дизайн ...
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Есть сайт.
На сайте Стоит HTML 5 видео с авто проигрыванием
Нужно
1. Поставить значок Вкл. и Выкл. Звук в ролике
2. Наложить Маску светлую (видео темное, бросается в глаза) - нужно сгладить.
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