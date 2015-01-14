Верстка макета

$45
HTML-версткаЗавершен1 заявка100 просмотров
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Нужно сверстать макет.

Требования:

Кроссбраузерная, валидная верстка для основных браузеров. (Opera, IE от 9, Safari, Firefox, Хром)

При клике на кнопку “заказать звонок, получить медиаплан, заказать услугу, Оставить заявку, Кнопки заказа тарифов” должны появлятся модальне окна.

Пример модального окна можно посмотреть тут http://be-context.ru/

На полях форм, должна быть валидация и подсветка. Если поле заполнено не верно то срабатывает подсветка.

9 лет назад
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$45
2 дня
Обратился второй раз и не жалею. Качество супер, сроки еще лучше. Нужно сделать качественную верстку в сжатые сроки? Тогда вам к bliznets
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