Верстка макета

Необходимо натянуть слегка измененный дизайн страницы на рабочий действующий сайт на битриксе www.styletime.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать макет.
Требования:
Кроссбраузерная, валидная верстка для основных браузеров. (Opera, IE от 9, Safari, Firefox, Хром)
При клике на кнопку “заказать звонок, получить медиаплан, заказать услугу, Оставить заявку, Кнопки заказа тарифов” должны появлятся модальне окна.
Пример модального окна можно посмотреть тут http://be-context.ru/
На полях форм, должна быть валидация и подсветка. Если поле заполнено не верно то срабатывает подсветка.
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