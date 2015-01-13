Верстка адаптивного шаблона под Drupal

Есть дизайн лэндинга, нужно сверстать сайт. Админка: рассматриваем разные варианты, предлагайте. Из функционала, который нужно будет реализовать: - форма онлайн-записи - слайдер - отзывы - привязка к яндекс-карте. Админка должна допускать будущее развитие сайта (из ЛП в полноценный сайт с разными страницами). Дизайн ...
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Ищу человека для верстки адаптивного шаблона под Drupal. Ситуация такая – есть уже работающий сайт со сверстанным дизайном с фиксированной шириной (Drupal 7, шаблон как субтема Zen). Нужно сделать из него адаптивный дизайн. Т.е. нужен человек с хорошим опытом работы с Друпалом (верстка тем под него) + хотя бы с небольшим опытом адаптивной верстки.
Какая-то суперадаптивность мне не нужна (например, перерисовывать какие-то элементы под мобильные устройства и т.п.) – просто задать оптимальные варианты отображения текущего дизайна для 4-ех основных размеров устройств:
Десктоп, ноутбуки и планшеты с разрешение 1024px+ по ширине – основной размер, при больших разрешениях контентная область просто центрируется, а вокруг нее отображается фон сайта. Текущий дизайн делался именно под такое разрешение экрана.
Маленькие планшеты и нетбуки (примерно 800px-960px по ширине) – скорее всего она не сильно будет отличаться от максимального размера.
Телефоны в горизонтальном режиме и планшеты в вертикальном (примерно 480 – 768 px по ширине).
Телефоны в вертикальном режиме просмотра с разрешением 320-480 pх по ширине. Поддержка ширины менее 320px не нужна.
Конкретные размеры можно будет обсудить в процессе работы (готов выслушать ваши пожелания). За основу теоретически можно взять стандартный вариант адаптивной верстки из шаблона Zen, но как-то его доработать.
Кроме-то, готов выслушать ваши совету по тому, что еще нужно сделать (например, включить какие-то дополнительные модули).
Интересует стоимость . Если останусь доволен, то есть еще ряд сайтов, над которыми нужно проделать аналогичные манипуляции.
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