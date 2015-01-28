Меню на wordpress

HTML-версткаЗавершен6 заявок173 просмотра
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Необходимо сделать меню навигации в шаблоне wordpress, используя для образца имеющееся меню от шаблона xenforo

WordPress
9 лет назад
imext
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 минут назад
9 лет назад
$15
2 дня
Все четко, спасибо.
Хорошо поработали.Все отлично.рекомендую!
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