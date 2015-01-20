Исправить ошибку в шаблоне DLE

HTML-версткаЗавершен7 заявок174 просмотра
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После интеграции в DLE стороннего скрипта на главной странице слайдер перестал работать, визуально отображается, но не прокрочивает кадры.

Слайдер перестает работать когда в main.tpl вставляю следующий код:

9 лет назад
sergzhe
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sarandi_maxim
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
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