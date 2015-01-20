Исправить ошибку в шаблоне DLE

Нужно сверстать страницу подтверждения оплаты на сайте. Макет готов, детали в личке. Заказ срочный, нужно выполнить в пределах 1 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После интеграции в DLE стороннего скрипта на главной странице слайдер перестал работать, визуально отображается, но не прокрочивает кадры.
Слайдер перестает работать когда в main.tpl вставляю следующий код:
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