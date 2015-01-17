Верстка страницы сайта на джумле

HTML-версткаЗакрыт11 заявок207 просмотров
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Нужно сверстать страницу подтверждения оплаты на сайте. Макет готов, детали в личке.

Заказ срочный, нужно выполнить в пределах 1 дня.

9 лет назад
grishchenko
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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