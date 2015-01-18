Сверстать небольшую форму и интегрировать на сайт

$6
HTML-версткаЗавершен7 заявок159 просмотров
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Доброе утро!

Необходимо сверстать небольшую форму и интегрировать в скрипт.

Сама форма выглядит так http://savepic.org/6794288.jpg

Скрипт оплаты есть - всего несколько строк.

Оплата 400wmr

9 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
s_v_revizor
Александр 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$6
1 день
+
Все отлично.
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