Адаптивная качественная верстка.

$50
HTML-версткаЗакрыт10 заявок308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется адаптивная качественная верстка, с учетом рекомендаций гугла и различных устройств для главной интернет магазина webasyst 3.09 и карточки товара, часть работ уже выполненно, поэтому нужен джедай :) верстальщик который без лишних вопросов выполнит работу, дедлайнов нету, работа на качество!

Пишите в скайп, тут редко.

9 лет назад
Alexandr3
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Горизонтальные табы с социалкой для джумлы

    Хотелось бы улучшение сделать для сайта missmake.ru https://monosnap.com/image/1N9QC0z5z2EEv11csglECav6AJLjt0 Организовать дополнительно блок горизонтальных вкладок для социальных элементов 1) Вконтакте 2) Instagram @_missmake 3) Фото по хештегу #_missmake И прикрутить к джумле плагин, который бы отображал красиво фотки из профиля и по хештегу ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Добрый день. Есть сайт http://software-testing.ru/trainings/ , работает на движке Joomla 1.5 + плагин Seminar (разработка прекращена). Что нужно сделать: 1) Натянуть на сайт вот такой шаблон дизайна: http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_air/pro/index.php (при необходимости может быть приобретена платная версия шаблона) 2) Доработать реализацию плагина ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос сайта на новый движок

    Здравствуйте. Есть сайт http://software-testing.ru/trainings/ , работает на движке Joomla 1.5 + плагин Seminar (разработка прекращена) 1) Смигрировать данные в Joomla 3, с сохранением идентификаторов статей (ниже объясняется, почему это важно) 2) Данные плагина Seminar смигрировать в плагин OSG ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натяжка дизайна

    Здравствуйте. Есть готовый дизайн в PSD, необходимо сделать верстку и натянуть на wordpress. ТРЕБОВАНИЯ: кроссбраузерность, адаптивность под любые устройства, валидный код, оптимизация JS-скриптов/css и изображений. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ обратить на скорость загрузки сайта и "облегчение" дизайна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать форму с инлайн стилями

    Сверстать форму с инлайн стилями. Взять картинку в аттаче ( форму только верхнюю ) в качестве фона и для каждого поля добавить инпут. Все стили должны быть прописаны инлайн.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать форму подписки на основе Mailchimp

    Необходимо, чтобы форма подписки на основе Mailchimp (файл code.htm) при загрузке на сайт выглядела как в файле primer.png. * Ширина формы - 300 px. * Шрифты формы искать и добавлять нет необходимости. Самое главное - чтобы форма ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Выполнение пары небольших заданий

    Ищу HTML-верстальщика для работы над парой изменений на сайте: 1. Нужно сделать сайт более оптимизированным под мобильные устройства (тут нужна будет консультация, а потом реализация). 2. Нужно с помощью CSS правильно расположить два блока друг относительно друга. Периодически ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад