Добрый день.

Есть сайт http://software-testing.ru/trainings/ , работает на движке Joomla 1.5 + плагин Seminar (разработка прекращена).

Что нужно сделать:

1) Натянуть на сайт вот такой шаблон дизайна: http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_air/pro/index.php

(при необходимости может быть приобретена платная версия шаблона)

2) Доработать реализацию плагина OSG Seminar Manager (шаблон) в соответствии с этим дизайном.

3) Доработать форму регистрации, список нужных полей будет согласован позже.

4) Локализовать плагин OSG Seminar Manager, перевести на русский язык всё, что встречается в интерфейсе сайта (админку не нужно)

Прошу указать стоимость и сроки.