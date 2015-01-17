Сверстать форму подписки на основе Mailchimp

Необходимо, чтобы форма подписки на основе Mailchimp (файл code.htm) при загрузке на сайт выглядела как в файле primer.png.

* Ширина формы - 300 px.

* Шрифты формы искать и добавлять нет необходимости. Самое главное - чтобы форма добавления имейла была рабочей. Остальное можно сделать как background, в т.ч. submit.

* submit должен иметь hover эффект (изменение положения кнопки, например)

Информация по CSS стилям Mailchimp:

http://kb.mailchimp.com/lists/signup-forms/css-hooks-for-customizing-forms

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