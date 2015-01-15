Верстка 80 типовых страниц.

$400
HTML-версткаЗакрыт41 заявка535 просмотров
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Проект портального типа, нужно реализовать в срочном порядке.

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9 лет назад
Prosergei
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
nu_born
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$300
10 дней
В задаче изначально было написано о ее высокой срочности, заказчик подгонял первую неделю, просил демонстрировать текущее состояние работы. Я уложился в срок, однако после того, как вся работа была сделана, заказчик сообщил что "в данный момент находится в отпуске и проверить выполненную работу сможет только через неделю", а платить до того как не получит версию с учетом правок принципиально не намерен. Следующие два месяца писал раз в полторы-две недели о том, что всё также не может предоставить мне перечень замечаний, продолжая игнорировать пожелания получить хотя бы часть суммы. В конце-концов (числа 20го марта, а начался "очень срочный" проект 16го января) он предоставил мне длинный перечень правок. Стоит также отметить что определенная часть этих правок заключалась в исправлении орфографических ошибок в словах, которые были изначально допущены в дизайне (существенная часть правок касалась конечно и моей работы - отступы, несоответствие размеров шрифтов). Заказчик вновь отказался оплачивать проделанную работу хотя бы частично. Я выполнил часть правок, о чем написал заказчику, однако в ответ вновь получил продолжительное молчание и решил временно приостановить работу, за которую уже давно потерял надежду получить оплату. Где-то недели через две я в очередной раз "дернул" его в скайпе, он отреагировал достаточно быстро, сообщив что я "затягиваю с правками". На мой комментарий, что без получения хотя бы части денег я не вижу смысла продолжать с правками, он отреагировал весьма лаконично "ок", дальнейшие мои сообщения попросту игнорировал.
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