Сайт www.unitechnology.ru Требуется верстка Адаптивная, нормально что бы показывалась под все устройства. Оплата по факту выполнения работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать html страницу с не ровными блоками (пример прикрепил)
При наведении на блоки они должны меняться на другую картинку.
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