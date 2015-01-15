Перенос сайта на новый движок

Здравствуйте.

Есть сайт http://software-testing.ru/trainings/ , работает на движке Joomla 1.5 + плагин Seminar (разработка прекращена)

1) Смигрировать данные в Joomla 3, с сохранением идентификаторов статей (ниже объясняется, почему это важно)

2) Данные плагина Seminar смигрировать в плагин OSG Seminar Manager, тоже с сохранением идентификаторов

http://extensions.joomla.org/extensions/extension/living/education-a-culture/osg-seminar-manager

3) Реализовать URL mapping для Nginx, чтобы все ссылки на старый сайт перенаправляли на аналогичные статьи или разделы нового сайта (именно для этого важно сохранить идентификаторы статей)

Прошу указать стоимость и сроки.