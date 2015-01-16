Горизонтальные табы с социалкой для джумлы

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Хотелось бы улучшение сделать для сайта missmake.ru

https://monosnap.com/image/1N9QC0z5z2EEv11csglECav6AJLjt0

Организовать дополнительно блок горизонтальных вкладок для социальных элементов

1) Вконтакте

2) Instagram @_missmake

3) Фото по хештегу #_missmake

И прикрутить к джумле плагин, который бы отображал красиво фотки из профиля и по хештегу на разных вкладках.

Для джумлы только платные хорошие плагины для инстаграмма находил.

Если нет для джумлы, то можно поставить просто красивый модуль для отображения впринице.

Лучшее что нашёл (не для джумлы)

http://snapwidget.com/

Самый лучший для джумлы

http://codeboxr.com/product/instagram-photo-display-for-joomla, но этот платный и только для джумлы.

Если у кого есть красивый платный и функциональный плагин для инстаграмма, то буду благодарен и включу половину его стоимости также в работу (платные в разумных пределах)

9 лет назад
michael12
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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