Сверстать сайт (8 стр) из Illustrator

Нужно очень качественно и гибко сверстать сайт из исходника в формате Adobe Illustrator. Пример дизайна в аттаче.

- Фреймворк CSS: Bootstrap с отключенной адаптивностью (по факту, можно не грузить весь бутстрап, меня интересует оттуда только система сетки - container, row, col-*, col-offset-*)

- Графика оптимизированная под ретину (2х)

- Минимум графики: градиенты выстраивать на CSS, и вообще по максимуму использовать в оформлении CSS, а не графику.

- Поддержка браузеров: последние три версии (IE9+)

- Никаких подключенных плагинов (кроме Jquery): скрипт галереи придется самим написать, там есть нюанс с боковыми заблюренными картинками, но это уже в процессе обсудим. В этом вопросе я могу помочь.

P.S. Я ориентирован на долгосрочное сотрудничество.