Сверстать сайт (8 стр) из Illustrator

Хотелось бы улучшение сделать для сайта missmake.ru https://monosnap.com/image/1N9QC0z5z2EEv11csglECav6AJLjt0 Организовать дополнительно блок горизонтальных вкладок для социальных элементов 1) Вконтакте 2) Instagram @_missmake 3) Фото по хештегу #_missmake И прикрутить к джумле плагин, который бы отображал красиво фотки из профиля и по хештегу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно очень качественно и гибко сверстать сайт из исходника в формате Adobe Illustrator. Пример дизайна в аттаче.
- Фреймворк CSS: Bootstrap с отключенной адаптивностью (по факту, можно не грузить весь бутстрап, меня интересует оттуда только система сетки - container, row, col-*, col-offset-*)
- Графика оптимизированная под ретину (2х)
- Минимум графики: градиенты выстраивать на CSS, и вообще по максимуму использовать в оформлении CSS, а не графику.
- Поддержка браузеров: последние три версии (IE9+)
- Никаких подключенных плагинов (кроме Jquery): скрипт галереи придется самим написать, там есть нюанс с боковыми заблюренными картинками, но это уже в процессе обсудим. В этом вопросе я могу помочь.
P.S. Я ориентирован на долгосрочное сотрудничество.
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