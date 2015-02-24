Сверстать сайт (8 стр) из Illustrator

HTML-версткаЗавершен8 заявок236 просмотров
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Нужно очень качественно и гибко сверстать сайт из исходника в формате Adobe Illustrator. Пример дизайна в аттаче.

- Фреймворк CSS: Bootstrap с отключенной адаптивностью (по факту, можно не грузить весь бутстрап, меня интересует оттуда только система сетки - container, row, col-*, col-offset-*)

- Графика оптимизированная под ретину (2х)

- Минимум графики: градиенты выстраивать на CSS, и вообще по максимуму использовать в оформлении CSS, а не графику.

- Поддержка браузеров: последние три версии (IE9+)

- Никаких подключенных плагинов (кроме Jquery): скрипт галереи придется самим написать, там есть нюанс с боковыми заблюренными картинками, но это уже в процессе обсудим. В этом вопросе я могу помочь.

P.S. Я ориентирован на долгосрочное сотрудничество.

9 лет назад
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ValeraI
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$130
5 дней
Сделано все быстро и качественно, правки внесены, хоть и с небольшими задержками, но в целом я и не торопил. Так что в целом доволен на 100%, спасибо.
Очень приятный заказчик во всех отношениях. Лаконично и доступно было поставлено техническое задание. Оплата мгновенная. С удовольствием соглашусь на дальнейшее сотрудничество ).
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