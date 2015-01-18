Сверстать одну страницу

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HTML-версткаЗавершен7 заявок156 просмотров
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кроссбраузерная, валидная верстка

работающие скрипты "перезвонить" и "слайдер"

оплата через Яндекс Деньги

исполнителя выберу сегодня

исходники все есть: psd, шрифты

9 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mihail_8787
Михаил 
36 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу.
Отличный заказчик, рекомендую!
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