Сверстать одну страницу

Хотелось бы улучшение сделать для сайта missmake.ru https://monosnap.com/image/1N9QC0z5z2EEv11csglECav6AJLjt0 Организовать дополнительно блок горизонтальных вкладок для социальных элементов 1) Вконтакте 2) Instagram @_missmake 3) Фото по хештегу #_missmake И прикрутить к джумле плагин, который бы отображал красиво фотки из профиля и по хештегу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
кроссбраузерная, валидная верстка
работающие скрипты "перезвонить" и "слайдер"
оплата через Яндекс Деньги
исполнителя выберу сегодня
исходники все есть: psd, шрифты
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