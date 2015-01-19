Срочная верстка текстовой таблицы

HTML-версткаЗавершен9 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется срочно (сегодня) сверстать текстовую таблицу.

Важно хорошо читабельно оформить страницу.

Вот таблица http://buhgalteria.ru/upload/forbuh2015.pdf

текст есть в ворде

9 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
s_v_revizor
Александр 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативно выполненную работу!
Рекомендую. Все согласно договоренности, с человеком приятно работать.
  • Похожие заказы

  • Тема Wordpress

    Функционал как здесь http://ofigenno.cc. Дизайн похож, но не на 100%. Прошу указывать стоимость и сроки выполнения...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать главную

    Добрый день, нужно сверстать одну страницу Главную Эскиз покажу исполнителям Предоплаты нет Верстка нужна на завтра Верстка адаптивная

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка + тема WP

    Сверстать сайт и создать тему wordpress. Постоплата Яндекс.деньги, WMR. В личку и аську не писать, все предложения здесь. Обязательно указывать цену и срок.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать шаблон Jooml'ы 3.3.6 под адаптив/респонсив

    $20

    Задача: Чтобы сайт хорошо смотрелся в мобильных устройствах: смартфоны, планшеты, нетбуки. Задачу можно выполнить 2 путями: 1) Сделать шаблон адаптивным под множество видов устройств 2) Сделать шаблон респонсивным. Выбирайте сами, что вам ближе и проще.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибку в шаблоне DLE

    После интеграции в DLE стороннего скрипта на главной странице слайдер перестал работать, визуально отображается, но не прокрочивает кадры. Слайдер перестает работать когда в main.tpl вставляю следующий код:

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дешево сверстать простой макет

    макет можно посмотреть тут: https://www.dropbox.com/s/mxwrqocsnna1i2s/Untitled-1.psd?dl=0 работы не очень много, так что призываю потенциальных исполнителей указывать адекватную цену

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад