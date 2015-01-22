Тема Wordpress

HTML-версткаЗавершен11 заявок232 просмотра
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Функционал как здесь http://ofigenno.cc. Дизайн похож, но не на 100%.

Прошу указывать стоимость и сроки выполнения...

WordPress
9 лет назад
glovit
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$40
4 дня
Рекомендую!!! Виталий СУПЕР СПЕЦ!!! Спокойный, отзывчивый, учитывает пожелания клиента. Сотрудничество оставило только положительные эмоции! Буду обращаться к Виталию с другими проектами!
Рекомендую Виталия.Он приятный в общении заказчик,знает что хочет без дополнительных желаний за что только большой плюс.Оплату сделал вперед.Не каждый такое делает .Рекомендую!
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