Тема Wordpress

Добрый день, нужно сверстать одну страницу Главную Эскиз покажу исполнителям Предоплаты нет Верстка нужна на завтра Верстка адаптивная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функционал как здесь http://ofigenno.cc. Дизайн похож, но не на 100%.
Прошу указывать стоимость и сроки выполнения...
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