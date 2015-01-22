Тема Wordpress

Задача: Чтобы сайт хорошо смотрелся в мобильных устройствах: смартфоны, планшеты, нетбуки. Задачу можно выполнить 2 путями: 1) Сделать шаблон адаптивным под множество видов устройств 2) Сделать шаблон респонсивным. Выбирайте сами, что вам ближе и проще.