Вёрстка макета+натяжка на WP+перенос старого сайта

1. Адаптивная вёрстка макета(2 страницы) html5+css3+bootstrap, валидная, кроссбраузерная.

1.1 Натяжка на WordPress.

2. Перенести базу данных с старого самописного движка(php+mysql).

2.1 Разобраться во всём этом безобразии, адаптировать базу данных к новой структуре CMS с сохранением старых URL-адресов.

2.2 Возможностью присваивать метки и категории к старым материалам.

3. Слайдер с фото - иметь возможность массового переноса его в любую часть статьи, например в конец статьи.

3.1 В слайдер с картинками можно пихать сколько угодно фоток, при этом, я могу любую из этих картинок вставить в текст

3.2 Кликнув на миниаттюру в слайдере, картинка открывается в попапе

4. На главной странице внизу есть пагинация - она там не нужна, прорисована просто для будущих страниц http://take.ms/nVxiQ

5. В макете в слоях прорисовано как выглядит блок комментариев, если нажать "соц.сеть"

6. Блок "Статьи по теме" формируется метками. Если нету статей с такой же меткой, значит этот блок не отображается.

7. Кнопка "Печать" http://take.ms/wofhm должна предлагать печатать только содержимое страницы, без фоток, без комментариев, без блока "статьи по теме" и т.п.

Желательно "Безопасная сделка".

Указывайте ваши сроки и стоимость. Спасибо.