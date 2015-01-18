Шапка сайта и постраничная навигация. Вордпресс

Здравствуйте. Есть готовая верстка страницы на Bootstrap 3 с горизонтальным меню вверху. Суть задачи: 1. Меню уже сверстано, его нужно сделать фиксированно прижатым к верхней части браузера. 2. По ссылкам с меню сделать плавный скролл ...