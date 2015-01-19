Создание сайта 1в1

$100
HTML-версткаЗавершен15 заявок259 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать сайт 1в1 как http://jukebox-zebox.com

Отличия:

Языков будет 2, русский основной.

Тексты на русском и английском - предоставлю.

Дополнительно, необходимо реализовать кнопку - "Обратный звонок", как на http://polymereng.ru

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9 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель! Все сделано раньше срока, учтены все пожелания и доработки! Всегда на связи! Можно доверить и крупные проекты! Всем рекомендую!
Четкое ТЗ, после проверки работы оплата удобным мне способом. Спасибо!
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