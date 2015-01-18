Необходимо поставить робокассу на лендинг

Добрый день, каждому! В дизайн сайта http://skazkatut.ru/ должны будут внестись правки. За образец взять сайт http://www.ebay.com/ Что именно будет сделано: 1. толщина линий http://joxi.ru/823jlOahwKoYmO 2. шрифты http://joxi.ru/GrqenMbIbyoarz 3. оформление каталога с товарам в таком стиле http://joxi.ru/nAyXNz0f9O102Z вот тут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поставить робокассу, на лейдинг.
Бюджет 200 рублей. Оставляйте заявку кто может, мне помочь.
Сделать нужно в течении 2 часов.
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