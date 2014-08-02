fbk

Достан fbk

 
42 годаРоссия/Астрахань
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Маркетинговое агентство "Фабрика клиентов"

  • Сделать лендинг на конструкторе Platforma LP или Tilda

    $156

    Задача – сделать лендинг на конструкторе Platforma LP или Tilda Лендинг для компании, которая занимается продажей тратуарных катков. Сделать согласно мокапа: https://app.moqups.com/gcUIaMtC8T/view/page/aa9df7b72 Сделать мобильную и десктопную версию Сделать страницу благодарности ЦА лендинга – мужчины, от 30 до 50 лет. Микро ...

    TildaМокап
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать дизайн 5 страниц (шаблонов) каталога

    $150

    Задача – сделать дизайн имиджевых страницы каталога Лайтстоун  Страницы:  1) Обложка первая страница  2) Шаблон страницы раздела, например "Оконные и дверные обрамления"  3) Шаблон Внутренняя страница с текстом  4) Шаблон Внутренняя страница с изделиями  5) Обложка последняя страница  Все макеты сделать в ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $75

    Задача: сделать дизайн лендинга для завода по производству газобетонных блоков ЦА сайта: Мужчины и Женщины от 25 до 60 лет, которые намерены строить частный дом из газосиликатных блоков, ищут поставщика. Живут в Белгородской, Воронежской и Курской ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинг пейдж (landingpage)

    $50

    Задача - сверстать лендинг маркетингового агентства PSD-архив тут: [url=https://www.dropbox.com/s/6bjj3azdhst983c/PSD.zip?dl=0]https://www.dropbox.com/s/6bjj3azdhst983c/PSD.zip?dl=0[/url] Требования: [list][*]кроссбраузерность [*]быстрая загрузка [*]валидный код [*]корректное отображение на мобильный устройствах [/list] Функционал [list][*]Формы отправляются на почту [url=mailto:[email protected]][email protected][/url][*]При наведении мышкой происходит выделение пункта [url=http://joxi.ru/D2P6baKIMDYXr3]http://joxi.ru/D2P6baKIMDYXr3[/url][*]После заполнения форм загружается страница благодарности [*]Видео на лендинге сразу не подгружается, а ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн Лендинг пейдж

    $60

    Сделать дизайн одностраничника по ТЗ.   Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный   Тематика: маркетинговое агентство.   11 экранов  Сроки: 2-3 дня  Есть логотип.   Мокапс по ссылке: https://app.moqups.com/fbk/PHsF8AmFgr/view Рассматриваются, только опытные исполнители (От 1 года на сервисе, минимум 20 положительных отзывов)   Желательно наличие в портфолио работ по близким темам  Чтобы ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести коррективы в сайт на Joomla

    Внести коррективы в сайт http://hotelkorvet.ru на основе ТЗ. CMS: Joomla Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-S_z1CbtF3_jLm__RBUP5IQgMLi89OWkdmQrCZEsV3w/edit?usp=sharing Данные для входа в админку и другие необходимые материалы предоставим после выбора исполнителя Чтобы выбрать испольнителя, нам необходимо получить ответы на следующие вопросы: 1) Сообщите сроки ...

    JoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформление сообществ в Вконтакте и Facebook

    $20

    Задача: сделать дизайн материалов для ВКонтакте и Facebook Задача №1 Сделать дизайн аватарки для сообщества ВКонтакте Оно должно быть 200* 450 px для создания аватарки: Главное, чтобы на аватарке можно было выбрать область (миникопию) размером 200*200 и ...

    Брендбук
    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн буклета (лифлета)

    $50

    Задача: сделать дизайн буклета (лифлета) на основе текста и визуальных материалов из старого макета Клиент: жилой комплекс Лазурный Формат: А4, (4+4) Сроки: 2-3 дня Требованию к дизайну: минималистичный в европейском стиле сделать вариант дизайн с логотипом сбербанка на лицевой стороне буклета пример: ...

    Дизайн буклета
    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн листовки А4

    $10

    Задача: сделать макет листовки А4, (4+0) Среда рекламы (Подробности среды, в которой будет работать дизайн): Листовка будет внутри тейбл-тент. Тейбл тент будет стаять в прикассовой зоне, на столах и другой мебели в салона-арендаторах мебельного торгового центра. Целевая аудитория: Посетители ТЦ ...

    Брендбук
    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одностраничника (landing page )

    $65

    Задачи: Сверстать лендинг на основе файлов PSD Настроить формы, всплывающие окна, анимацию (НЕ паралакс) Настроить страницу конфиденциальности Сделать страницы: Thank you page и Политика Конфиденциальности (страницы предоставлю) Установить на лендинге коды: вебаналитики и ретаргетинга, обратный звонок и дургие (коды представлю) Настроить ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $70

    Сделать дизайн одностраничника по ТЗ. Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный Адаптивный дизайн (чтобы корректно отображался на разных мониторах, а также на планшетах) Примеры, на которые ориентироваться: http://xn--80amtcxu5b3a.xn--p1ai/ http://potolkimodern.by/ Выбрать один из примеров. И адаптировать под мой прототип (дублирую во вложении к проекту): ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    $35

    Задачи: Сверстать лендинг на основе файлов PSD Настроить формы Настроить страницу конфиденциальности Скопировать Thank you page Установить на лендинге коды вебаналитики и ретаргетинга Настроить цели PSD-файлы тут: https://www.dropbox.com/s/rlhlgms7yjm7f4s/PSD.zip?dl=0 Внимание! Лендинг на 80% копия другого лендинга - http://leadz.fabrikaklientov.ru/ Если вам файлы от исходного сайта помогу ...

    Форма обратной связиВерстка лендинга
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одностраничника (landing page)

    $35

    Необходимо сверстать лендинг на основе файлов PSD Файлы в приложении не помещается (17 Мб) поэтому даю ссылку на скачивание: https://www.dropbox.com/s/dtgin6hptupjfeu/Lidogeneraciya-Zastroyshiki-Psd-1.zip?dl=0 Срок: 2-3 дня Требования: Валидность верстки Кросбраузерность Резиновая или псевдорезиновая верстка под планшеты Высокая скорость загрузки Чтобы все формы работали безотказно Функции для программирования: Форма. ...

    Форма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника (landing page)

    $40

    Сделать дизайн одностраничника по ТЗ. Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный, флэт-дизайн Примеры, на которые ориентироваться: http://kritsky.com/landingpage http://on.be.net/1qHPa1c http://on.be.net/Zeqbai http://on.be.net/1uDb6sU Выбрать один из примеров. И адаптировать под мой прототип: https://www.dropbox.com/s/zypte1a9in79slb/LP-moqap-Zastroishiki.png?dl=0 Первый экран: делаем с нуля. Остальные – по стилю ЛЮБОГО, одного из представленных примеров. Дизайн ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести изменение в лендинг на Wordpress

    $30

    Задача: внести изменения на сайте domzaton.ru в разделе “как купить” - разместить в нем банер и информацию об акции Сбербанка согласно техзаданию. Подробности: ТЗ в формате видео: https://www.youtube.com/watch?v=H8e21NfeldM&amp;feature=youtube_gdata Место размещения блока: http://goo.gl/ZdzVKA Чтобы выбрать исполнителя: + задайте три вопроса по ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одностраничника (Лэндинг пейдж)

    $50

    Требуется верстальщик для верстки одностраничного сайта по готовому дизайну в psd с формой сбора контактов. В случае удачной работы, готов к постоянному сотрудничеству. Предложите цены и сроки. ссылка на макет: https://www.dropbox.com/s/andevxq7zmuxl7x/6.jpg?dl=0 Подробное ТЗ вышлю после выбора кандидатов

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн расписания уроков для ТЦ

    $50

    Для мебельного торгового центра сделать дизайн брендированного расписания уроков для школьников Аудитория: родители с детьми-школьниками в рамках акции “Школьный базар”. Расписание будут получать при любой покупке. Формат: А3, горизонтальный, 4+0 Допматериалы: Брендбук с примерами дизайна, логотипом - вышлю ...

    Брендбук
    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одностраничника (Лендинг пейдж)

    $50

    Требуется верстальщик для верстки одностраничного сайта по готовому дизайну в psd с формой сбора контактов. В случае удачно работы, готов к постоянному сотрудничеству. Предложите цены и сроки

    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничника (landing page)
Было приятно работать, спасибо за проект!
Евгений, молодец! Все сделал, внес правки, о которых я просил. Уложился в сроки. Рекомендую и буду еще обращаться к нему.
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Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн одностраничника (landing page)
Рекомендую всем как надежного заказчика и приятного в общении человека. Работать было приятно и интересно.
Максим, молодец! Мне очень понравилось с ним работать. Все сделал так, как я хотел получить. Следующий заказ буду тоже делать с ним.
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