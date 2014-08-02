Задача – сделать лендинг на конструкторе Platforma LP или Tilda Лендинг для компании, которая занимается продажей тратуарных катков. Сделать согласно мокапа: https://app.moqups.com/gcUIaMtC8T/view/page/aa9df7b72 Сделать мобильную и десктопную версию Сделать страницу благодарности ЦА лендинга – мужчины, от 30 до 50 лет. Микро ...
- $156Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Задача – сделать дизайн имиджевых страницы каталога Лайтстоун Страницы: 1) Обложка первая страница 2) Шаблон страницы раздела, например "Оконные и дверные обрамления" 3) Шаблон Внутренняя страница с текстом 4) Шаблон Внутренняя страница с изделиями 5) Обложка последняя страница Все макеты сделать в ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $75
Задача: сделать дизайн лендинга для завода по производству газобетонных блоков ЦА сайта: Мужчины и Женщины от 25 до 60 лет, которые намерены строить частный дом из газосиликатных блоков, ищут поставщика. Живут в Белгородской, Воронежской и Курской ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Задача - сверстать лендинг маркетингового агентства PSD-архив тут: [url=https://www.dropbox.com/s/6bjj3azdhst983c/PSD.zip?dl=0]https://www.dropbox.com/s/6bjj3azdhst983c/PSD.zip?dl=0[/url] Требования: [list][*]кроссбраузерность [*]быстрая загрузка [*]валидный код [*]корректное отображение на мобильный устройствах [/list] Функционал [list][*]Формы отправляются на почту [url=mailto:[email protected]][email protected][/url][*]При наведении мышкой происходит выделение пункта [url=http://joxi.ru/D2P6baKIMDYXr3]http://joxi.ru/D2P6baKIMDYXr3[/url][*]После заполнения форм загружается страница благодарности [*]Видео на лендинге сразу не подгружается, а ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Сделать дизайн одностраничника по ТЗ. Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный Тематика: маркетинговое агентство. 11 экранов Сроки: 2-3 дня Есть логотип. Мокапс по ссылке: https://app.moqups.com/fbk/PHsF8AmFgr/view Рассматриваются, только опытные исполнители (От 1 года на сервисе, минимум 20 положительных отзывов) Желательно наличие в портфолио работ по близким темам Чтобы ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
Внести коррективы в сайт http://hotelkorvet.ru на основе ТЗ. CMS: Joomla Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-S_z1CbtF3_jLm__RBUP5IQgMLi89OWkdmQrCZEsV3w/edit?usp=sharing Данные для входа в админку и другие необходимые материалы предоставим после выбора исполнителя Чтобы выбрать испольнителя, нам необходимо получить ответы на следующие вопросы: 1) Сообщите сроки ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Задача: сделать дизайн материалов для ВКонтакте и Facebook Задача №1 Сделать дизайн аватарки для сообщества ВКонтакте Оно должно быть 200* 450 px для создания аватарки: Главное, чтобы на аватарке можно было выбрать область (миникопию) размером 200*200 и ...Баннеры16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Задача: сделать дизайн буклета (лифлета) на основе текста и визуальных материалов из старого макета Клиент: жилой комплекс Лазурный Формат: А4, (4+4) Сроки: 2-3 дня Требованию к дизайну: минималистичный в европейском стиле сделать вариант дизайн с логотипом сбербанка на лицевой стороне буклета пример: ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Задача: сделать макет листовки А4, (4+0) Среда рекламы (Подробности среды, в которой будет работать дизайн): Листовка будет внутри тейбл-тент. Тейбл тент будет стаять в прикассовой зоне, на столах и другой мебели в салона-арендаторах мебельного торгового центра. Целевая аудитория: Посетители ТЦ ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $65
Задачи: Сверстать лендинг на основе файлов PSD Настроить формы, всплывающие окна, анимацию (НЕ паралакс) Настроить страницу конфиденциальности Сделать страницы: Thank you page и Политика Конфиденциальности (страницы предоставлю) Установить на лендинге коды: вебаналитики и ретаргетинга, обратный звонок и дургие (коды представлю) Настроить ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Сделать дизайн одностраничника по ТЗ. Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный Адаптивный дизайн (чтобы корректно отображался на разных мониторах, а также на планшетах) Примеры, на которые ориентироваться: http://xn--80amtcxu5b3a.xn--p1ai/ http://potolkimodern.by/ Выбрать один из примеров. И адаптировать под мой прототип (дублирую во вложении к проекту): ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Задачи: Сверстать лендинг на основе файлов PSD Настроить формы Настроить страницу конфиденциальности Скопировать Thank you page Установить на лендинге коды вебаналитики и ретаргетинга Настроить цели PSD-файлы тут: https://www.dropbox.com/s/rlhlgms7yjm7f4s/PSD.zip?dl=0 Внимание! Лендинг на 80% копия другого лендинга - http://leadz.fabrikaklientov.ru/ Если вам файлы от исходного сайта помогу ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Необходимо сверстать лендинг на основе файлов PSD Файлы в приложении не помещается (17 Мб) поэтому даю ссылку на скачивание: https://www.dropbox.com/s/dtgin6hptupjfeu/Lidogeneraciya-Zastroyshiki-Psd-1.zip?dl=0 Срок: 2-3 дня Требования: Валидность верстки Кросбраузерность Резиновая или псевдорезиновая верстка под планшеты Высокая скорость загрузки Чтобы все формы работали безотказно Функции для программирования: Форма. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Сделать дизайн одностраничника по ТЗ. Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный, флэт-дизайн Примеры, на которые ориентироваться: http://kritsky.com/landingpage http://on.be.net/1qHPa1c http://on.be.net/Zeqbai http://on.be.net/1uDb6sU Выбрать один из примеров. И адаптировать под мой прототип: https://www.dropbox.com/s/zypte1a9in79slb/LP-moqap-Zastroishiki.png?dl=0 Первый экран: делаем с нуля. Остальные – по стилю ЛЮБОГО, одного из представленных примеров. Дизайн ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Задача: внести изменения на сайте domzaton.ru в разделе “как купить” - разместить в нем банер и информацию об акции Сбербанка согласно техзаданию. Подробности: ТЗ в формате видео: https://www.youtube.com/watch?v=H8e21NfeldM&feature=youtube_gdata Место размещения блока: http://goo.gl/ZdzVKA Чтобы выбрать исполнителя: + задайте три вопроса по ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется верстальщик для верстки одностраничного сайта по готовому дизайну в psd с формой сбора контактов. В случае удачной работы, готов к постоянному сотрудничеству. Предложите цены и сроки. ссылка на макет: https://www.dropbox.com/s/andevxq7zmuxl7x/6.jpg?dl=0 Подробное ТЗ вышлю после выбора кандидатовHTML-верстка33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Для мебельного торгового центра сделать дизайн брендированного расписания уроков для школьников Аудитория: родители с детьми-школьниками в рамках акции “Школьный базар”. Расписание будут получать при любой покупке. Формат: А3, горизонтальный, 4+0 Допматериалы: Брендбук с примерами дизайна, логотипом - вышлю ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт9 лет назад
По ссылке ТЗ на создание визуализации 10 этажной новостройки. https://docs.google.com/document/d/145Krjpy-oxTJmYFyiiq2PsyOyOWsL2Mv_3r5HAuOHSg/edit?usp=sharingАрхитектура зданий16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется верстальщик для верстки одностраничного сайта по готовому дизайну в psd с формой сбора контактов. В случае удачно работы, готов к постоянному сотрудничеству. Предложите цены и срокиHTML-верстка38 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Сделать дизайн одностраничника по ТЗ. ТЗ предоставляется после получения предложения с ценой и срокамиДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт9 лет назад