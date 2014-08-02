Сделать дизайн одностраничника по ТЗ. Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный Адаптивный дизайн (чтобы корректно отображался на разных мониторах, а также на планшетах) Примеры, на которые ориентироваться: http://xn--80amtcxu5b3a.xn--p1ai/ http://potolkimodern.by/ Выбрать один из примеров. И адаптировать под мой прототип (дублирую во вложении к проекту): ...