Всем, добрый день! Требуется создать сайт одностраничник для рекламы продукции и сбора базы емайл адресов и контактов, для последующей работы с клиентами. Нужны ...
Дизайн одностраничника (Лендинг пейдж)
Сделать дизайн одностраничника по ТЗ.
ТЗ предоставляется после получения предложения с ценой и сроками
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