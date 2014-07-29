Необхоимо отрисовать временную страницу сайта с чатом (связь типа support). Эскиз дизайна прикрепил. Там же нужно будет поставить контакты, иконки соц. сетей и форму отправки письма с возможностью прикреплять файлы.
Придумать дизайн для лендинга
И так нужен дизайн + наполнение для лендинга ..
Нужна продающая страница для достаточно специфического товара...
информацию для наполнения предоставим...
Бюджет достаточно ограничен..
Заявки фрилансеров
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