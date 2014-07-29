Нужно переделать дизайн (игровая тематика)

Нужно в кратчайшие сроки переделать дизайн. Нужен дизайнер, который уже делал дизайны сайтов игровой тематики. Исполнителю предоставлю дизайн, который сейчас есть, и 3-4 примера какой нужен.

Дизайн должен быть по максимуму простой и со вкусом.

Сроки на выполнение 5-7 дней.

Рассматриваться будут кандидаты только с портфолио.

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ferdellans