Нужно переделать дизайн (игровая тематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок161 просмотр

Нужно в кратчайшие сроки переделать дизайн. Нужен дизайнер, который уже делал дизайны сайтов игровой тематики. Исполнителю предоставлю дизайн, который сейчас есть, и 3-4 примера какой нужен.

Дизайн должен быть по максимуму простой и со вкусом.

Сроки на выполнение 5-7 дней.

Рассматриваться будут кандидаты только с портфолио.

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ferdellans

11 лет назад
ferd
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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