Сделать дизайн для одностраничного сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок240 просмотров

Нужно сделать дизайн для одностраничного сайта

Ваши сроки и цена

Цена не дороже 79,99$

11 лет назад
maksav
Павел 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nemec_Vitaliy
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$60
3 дня
Виталий сделал задание быстро и в срок. Самое главное без лишних вопросов, и получилось именно то, что я хотел.
Спасибо за сотрудничество! Работать с Павлом понравилось - приятное общение, детальное обсуждение ТЗ, решение текущих вопросов, тщательная проверка и своевременная оплата. Павел - прекрасный заказчик, порядочный и адекватный. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nemec_Vitaliy
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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