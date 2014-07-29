Добрый день. Необходимо сделать дизайн для LP (прототип в приложении к проекту) - цена указана для данного проекта. Но перед этим будет тестовый заказ на обновление дизайна LP. Заказ будет оплачен. Стоимость ...
Требуется универсальный дизайнер
На постоянную, удаленную работу требуется дизайнер.
Отличные знания Photoshop, Illustrator, Corel (приветствуется)
Задачи: Дизайн сайтов, полиграфии, макетов для наружной рекламы (если нет опыта, не страшно, главное что б было портфолио как минимум по дизайну сайтов.)
Готовность работы примерно по таким тарифам:
1. Дизайн сайта - от 3 (простая визитка) до 15 (сложный корп или им, с коллажами, слайдерами и баннерами) т.р. в зависимости от масштабов и сложности проекта.
2. Дизайн полиграфии от 300 руб. (визитка) до 5000 руб. (брошюру, не большие каталоги)
3. Широкоформатные макеты от 1000 руб. (наклейки, билборды и т.п.)
Много мелкой ерунды, типа подправить/ подобрать иконки. Вообщем, все то что обычно дизайнеры делают работая в офисе.
Желательно находится в рабочее время по Москве онлайн.
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