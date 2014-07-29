Требуется универсальный дизайнер

На постоянную, удаленную работу требуется дизайнер.

Отличные знания Photoshop, Illustrator, Corel (приветствуется)

Задачи: Дизайн сайтов, полиграфии, макетов для наружной рекламы (если нет опыта, не страшно, главное что б было портфолио как минимум по дизайну сайтов.)

Готовность работы примерно по таким тарифам:

1. Дизайн сайта - от 3 (простая визитка) до 15 (сложный корп или им, с коллажами, слайдерами и баннерами) т.р. в зависимости от масштабов и сложности проекта.

2. Дизайн полиграфии от 300 руб. (визитка) до 5000 руб. (брошюру, не большие каталоги)

3. Широкоформатные макеты от 1000 руб. (наклейки, билборды и т.п.)

Много мелкой ерунды, типа подправить/ подобрать иконки. Вообщем, все то что обычно дизайнеры делают работая в офисе.

Желательно находится в рабочее время по Москве онлайн.