Переработать дизайн существующего сайта услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок171 просмотр

переработать дизайн www.programmer-1c.ru

В соответствии с заданием, приложенном в файле.

Условия:

1. только дизайн без вёрстки

2. профильное портфолио обязательно (присылайте ссылку)

3. обсуждение голосом (скайп)

4. только безопасная сделка

5. Составляем договор. При срыве сроков или трёх неприемлемых (непонравившихся) вариантов отказываемся от сотрудничества.

6. Первоначально обозначайте примерный гонорар за работы.

11 лет назад
GoraChitich
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Web Дизайнер

    ВНИМАНИЕ: Без ответов по существу описания проекта, стандартные отписки, как предложения к сотрудничеству, не рассматриваются!!!! __________________________________________________ Торговая организация (оптовая и розничная продажа строительных материалов и сантехники) для ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка формы заказа для сайта

    Необходимо разработать новый дизайн страницы заказа услуг для сайта транспортной тематики. Текущая версия формы заказа: http://transport-enginer.rhcloud.com/office-moving.html Если договоримся по стоимости и качеству услуг этой задачи, возможно расширение заказа на редизайн ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта для продажи билетов на мероприятие

    Нужен дизайн сайта по продаже билетов на конкретное событие. Требования: Дизайн должен хорошо "тянуться" на широкоформатном мониторе. Ширина с контентом при ширине монитора а) 1920 - не менее 1600 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн b2b портала.

    Необходим дизайн страниц b2b портала в области электронной коммерции. Первоначальный объем 6 страниц (главная + 5 внутрнних). В предложениях указывайте вашу цену и срок.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн одной страницы

    $15

    Есть работающий сайт http://jewelry-gift.ru/. Нужно нарисовать страницу отдельного товара. На этой странице должны быть: - категория товара - название - большая картинка - несколько маленьких картинок ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад