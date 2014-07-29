ВНИМАНИЕ: Без ответов по существу описания проекта, стандартные отписки, как предложения к сотрудничеству, не рассматриваются!!!! __________________________________________________ Торговая организация (оптовая и розничная продажа строительных материалов и сантехники) для ...
Переработать дизайн существующего сайта услуг
переработать дизайн www.programmer-1c.ru
В соответствии с заданием, приложенном в файле.
Условия:
1. только дизайн без вёрстки
2. профильное портфолио обязательно (присылайте ссылку)
3. обсуждение голосом (скайп)
4. только безопасная сделка
5. Составляем договор. При срыве сроков или трёх неприемлемых (непонравившихся) вариантов отказываемся от сотрудничества.
6. Первоначально обозначайте примерный гонорар за работы.
Заявки фрилансеров
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