Нарисовать иконки/дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок196 просмотров

Необходимо на постоянной основе отрисововать иконки для сайта, а так же дизайн самого сайта.

11 лет назад
gulliver1
Алексей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$90
1 день

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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