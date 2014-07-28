Компания по электричеству срочно ищет креативного дизайнера сайтов для дорисовки уже существуещего сайта. А именно: редизайн шапки сайта и доработки некоторых разделов.
Дизайн b2b портала.
Необходим дизайн страниц b2b портала в области электронной коммерции. Первоначальный объем 6 страниц (главная + 5 внутрнних). В предложениях указывайте вашу цену и срок.
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