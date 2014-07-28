Оформить красиво текст на главной странице

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок172 просмотра

Вот сайт http://moda.pro2b.net/ Текст смотрится нечитаемо и некрасиво.

Сколько будет стоить работа? Сроки?

11 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга по радиосвязи

    $100

    Блоки страницы: 1. Шапка - логотип слева и телефон справа 2. Слева баннер с текстом: "Проекты любой сложности на качественном оборудовании". Справа форма заявки "Заказать консультацию ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн по прототипу

    $50

    Дизайн LP - все элементы продуманы. Сделан макет дизайна в виде диаграмм. Вам нужно просто оформить стиль и подобрать элементы с картинками. Несколько элементов уже нарисованы. Готов подробно объяснить, и ответить ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать сайт перевозчик домашних животных

    $100

    Стиль не строгий , не резкий. Мягкий,добрый акцент. Цвета разные,цветные наверно более пастельные лучше подойдут, для фона бежевый желательно. тема сайта-Перевозчик домашних животных. сайт на двух языках eng и rus. в тематике милых ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать сайт визитку

    $30

    Нужна красивая, современная, строгая визитка страхового агента.САйт строгий,но с креативными вставками, фишками разными и свой изюминкой.Скучный шаблон не нужен. На сайте 4 стр Автострахование страхование имущества новости контакты

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    Добрый день! Нужен дизайн лендинга. Структура классическая: 1. Шапка с контактами 2. Преимущества техники 3. Преимущества компании 4. Блок несложного калькулятора ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Нужен дизайн сайта. Главная старница + 7 вторичных. В приложение описание проекта. Будет полностью сформированный контент. Есть полное видение и понимание проекта. Нужно будет сделать прототип главной страницы. После утверждения все это дело визуализировать. Сроки ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $100

    Разработка дизайн сайт. Полностью переделать сайт информацию взять с http://rec-pav.ru/, ориентир можно на http://prosto-nn.ru/ но лучше свое сделать, если какие вопросы можно будет обсудить,

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад