Дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок308 просмотров

Нужен дизайн сайта. Главная старница + 7 вторичных. В приложение описание проекта. Будет полностью сформированный контент. Есть полное видение и понимание проекта. Нужно будет сделать прототип главной страницы. После утверждения все это дело визуализировать. Сроки жесткие - 7 дней, поэтому дизайнеров, у которых проблемы со сркоами, просьба не беспокоить.

11 лет назад
tigers-agency
Дмитрий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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