Нужен дизайн сайта. Главная старница + 7 вторичных. В приложение описание проекта. Будет полностью сформированный контент. Есть полное видение и понимание проекта. Нужно будет сделать прототип главной страницы. После утверждения все это дело визуализировать. Сроки жесткие - 7 дней, поэтому дизайнеров, у которых проблемы со сркоами, просьба не беспокоить.