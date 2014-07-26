Требуется разработка веб-дизайна для медицинского университета. Сайт имеет сложную структуру разделов. Функционал сайта - стандартный для любого сайта (статьи, новости, мультимедиа). Дизайн должен быть выполнен с учетом новых тенденций в области веб-дизайна, с использованием ...
Дизайн сайта
Нужен дизайн сайта. Главная старница + 7 вторичных. В приложение описание проекта. Будет полностью сформированный контент. Есть полное видение и понимание проекта. Нужно будет сделать прототип главной страницы. После утверждения все это дело визуализировать. Сроки жесткие - 7 дней, поэтому дизайнеров, у которых проблемы со сркоами, просьба не беспокоить.
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