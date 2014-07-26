Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок213 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта derevoproekt.ru

Сайт сделан на joomla 2.5 и VirtueMart. Соответственно дизайн нужен так же для этих приложений.

Дизайн должен соответствовать требованиям разработчиков joomla, virtuemart. Приветствуется опыт подобной работы. Если у вас есть знакомые разработчики шаблонов для joomla - это приветствуется вдвойне, т.к. в последствии потребуется сделать шаблон по данному дизайну.

Пожелания:

Дизайн должен быть современным, светлым, лёгким, соответствовать стилистике логотипа и тематике сайта.

Необходимо выполнить дизайн основных страниц и страницы товара.

Навигационная панель должна располагаться горизонтально под шапкой с выпадающим списком. Слева, где сейчас находится навигационная панель, должна находится система поиска, примерно такая же как здесь http://www.lesstroy.net/projects/ с ползунками.

Цена 5000р. Оплата - по факту на ЯД, WM или карту ПБ. Работаем без предоплаты.

Joomla
11 лет назад
big_bosss
Денис 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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