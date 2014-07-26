Сайт www.stolowoe-serebro.ru Для профессионалов повышения конверсии. Велосипед изобретать не будем, делаем как на флагманах e-commerce: Amazon.com http://gyazo.com/3194569b31c4bbfa0edb6512e04329f7 Ebay.com http://gyazo.com/cb76b51fe5ee784292ca7d9731d3de5d. На данный момент конверт на нашем ...
Дизайн сайта
Необходимо разработать дизайн сайта derevoproekt.ru
Сайт сделан на joomla 2.5 и VirtueMart. Соответственно дизайн нужен так же для этих приложений.
Дизайн должен соответствовать требованиям разработчиков joomla, virtuemart. Приветствуется опыт подобной работы. Если у вас есть знакомые разработчики шаблонов для joomla - это приветствуется вдвойне, т.к. в последствии потребуется сделать шаблон по данному дизайну.
Пожелания:
Дизайн должен быть современным, светлым, лёгким, соответствовать стилистике логотипа и тематике сайта.
Необходимо выполнить дизайн основных страниц и страницы товара.
Навигационная панель должна располагаться горизонтально под шапкой с выпадающим списком. Слева, где сейчас находится навигационная панель, должна находится система поиска, примерно такая же как здесь http://www.lesstroy.net/projects/ с ползунками.
Цена 5000р. Оплата - по факту на ЯД, WM или карту ПБ. Работаем без предоплаты.
Заявки фрилансеров
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