Необходимо разработать дизайн сайта derevoproekt.ru

Сайт сделан на joomla 2.5 и VirtueMart. Соответственно дизайн нужен так же для этих приложений.

Дизайн должен соответствовать требованиям разработчиков joomla, virtuemart. Приветствуется опыт подобной работы. Если у вас есть знакомые разработчики шаблонов для joomla - это приветствуется вдвойне, т.к. в последствии потребуется сделать шаблон по данному дизайну.

Пожелания:

Дизайн должен быть современным, светлым, лёгким, соответствовать стилистике логотипа и тематике сайта.

Необходимо выполнить дизайн основных страниц и страницы товара.

Навигационная панель должна располагаться горизонтально под шапкой с выпадающим списком. Слева, где сейчас находится навигационная панель, должна находится система поиска, примерно такая же как здесь http://www.lesstroy.net/projects/ с ползунками.

Цена 5000р. Оплата - по факту на ЯД, WM или карту ПБ. Работаем без предоплаты.