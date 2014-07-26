Дизайн шапки сайта и карточки товара.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок273 просмотра

Сайт www.stolowoe-serebro.ru

Для профессионалов повышения конверсии. Велосипед изобретать не будем, делаем как на флагманах e-commerce:

Amazon.com http://gyazo.com/3194569b31c4bbfa0edb6512e04329f7

Ebay.com http://gyazo.com/cb76b51fe5ee784292ca7d9731d3de5d.

На данный момент конверт на нашем сайте в районе 2%, наша с вами задача как минимум удвоить этот показатель. Если Вы внесете свои предложения - будет отлично.

40% трафика - мобильные устройства. Соответственно на них сайт должен выглядеть не хуже чем на ПК. В данный момент верстка адаптивная под смартфоны, показатель отказов на них выше на 25% по сравнению с ПК. Нужно этот дизайн тоже проработать.

Сейчас дизайн резиновый, будем делать фиксированный.

Необходимо:

1. Шапка: Сократить шапку сайта, добавить в верхний каталог несколько пунктов, сделать шапку минимальной, чтобы карточка товара умещалась до линии сгиба. Предложите варианты переноса всего каталога наверх. Как примеры такого расположения Nebo.ru, Amazon.com, ebay.com

Поиск удлинить и перенести в шапку. Сделать кнопку "Найти".

2. Карточка товара:

- поменять расположение элементов на карточке,

- сделать новую кнопку "Купить" (большая, выпуклая, цвет надо подобрать, зеленый как вариант), рядом подпись "оформление займет 2-3 минуты". Как вариант оформления кнопки "Купить" http://gyazo.com/80e1d276bde014c5d9e2185a7d109568 . как на примере на синей подкладке можно разместить логически связанные моменты: оформление займет 2 минуты, бесплатно доставим уже завтра, сможете вернуть если не устроит (ссылка Подробнее...). Еще хороший вариант кнопки http://gyazo.com/e2fb3bbbf99eeed9a464bece058218ad

- разместить отзывы о товаре до линии сгиба.

- номер телефона на карточке товара

- кнопка “Получить консультацию” на карточке товара. По функционалу это "заказать звонок"

- триггеры покупки на карточке: Бесплатно доставим по Москве и области завтра дд/мм/гггг. , возврат 7 дней, пожизненная гарантия на изделия, наши гарантии(здесь Nebo.ru как один из вариантов - документы, значки гарантии)

- Вы экономите - сумма сэкономленных денег у товара со скидкой

- разместить подарок к товару в карточке (обычно он 1). Как вариант значок подарка, при наведении всплывающее окно с подарком(фото, название, цена) к данному товару(они разные к разным товарам). Дизайн всплывающего окна тоже.

- отзывы покупателей о магазине на карточке (1-2 отзыва)

- отзывы о товаре в раскрывающемся меню на карточке. Как вариант под ценой.

- переделать все кнопки на выпуклые, возможно закруглить углы

3. Главная страница. Добавить слайдер

4. Варианты по смене цветовой гаммы сайта для увеличения конверсии.

11 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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