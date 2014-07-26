По предоставленному проекту необходимо сделать дизайн продающего лендинга, не требуется эксклюзивного дизайна, требуется аккуратный и отвечающий современным тенденциям дизайн. Каждая страница должна помещаться на экран обычного ноутбука/планшета и нормально отображаться в разных браузерах. Краткая структура ...
Дизайн шапки сайта и карточки товара.
Для профессионалов повышения конверсии. Велосипед изобретать не будем, делаем как на флагманах e-commerce:
Amazon.com http://gyazo.com/3194569b31c4bbfa0edb6512e04329f7
Ebay.com http://gyazo.com/cb76b51fe5ee784292ca7d9731d3de5d.
На данный момент конверт на нашем сайте в районе 2%, наша с вами задача как минимум удвоить этот показатель. Если Вы внесете свои предложения - будет отлично.
40% трафика - мобильные устройства. Соответственно на них сайт должен выглядеть не хуже чем на ПК. В данный момент верстка адаптивная под смартфоны, показатель отказов на них выше на 25% по сравнению с ПК. Нужно этот дизайн тоже проработать.
Сейчас дизайн резиновый, будем делать фиксированный.
Необходимо:
1. Шапка: Сократить шапку сайта, добавить в верхний каталог несколько пунктов, сделать шапку минимальной, чтобы карточка товара умещалась до линии сгиба. Предложите варианты переноса всего каталога наверх. Как примеры такого расположения Nebo.ru, Amazon.com, ebay.com
Поиск удлинить и перенести в шапку. Сделать кнопку "Найти".
2. Карточка товара:
- поменять расположение элементов на карточке,
- сделать новую кнопку "Купить" (большая, выпуклая, цвет надо подобрать, зеленый как вариант), рядом подпись "оформление займет 2-3 минуты". Как вариант оформления кнопки "Купить" http://gyazo.com/80e1d276bde014c5d9e2185a7d109568 . как на примере на синей подкладке можно разместить логически связанные моменты: оформление займет 2 минуты, бесплатно доставим уже завтра, сможете вернуть если не устроит (ссылка Подробнее...). Еще хороший вариант кнопки http://gyazo.com/e2fb3bbbf99eeed9a464bece058218ad
- разместить отзывы о товаре до линии сгиба.
- номер телефона на карточке товара
- кнопка “Получить консультацию” на карточке товара. По функционалу это "заказать звонок"
- триггеры покупки на карточке: Бесплатно доставим по Москве и области завтра дд/мм/гггг. , возврат 7 дней, пожизненная гарантия на изделия, наши гарантии(здесь Nebo.ru как один из вариантов - документы, значки гарантии)
- Вы экономите - сумма сэкономленных денег у товара со скидкой
- разместить подарок к товару в карточке (обычно он 1). Как вариант значок подарка, при наведении всплывающее окно с подарком(фото, название, цена) к данному товару(они разные к разным товарам). Дизайн всплывающего окна тоже.
- отзывы покупателей о магазине на карточке (1-2 отзыва)
- отзывы о товаре в раскрывающемся меню на карточке. Как вариант под ценой.
- переделать все кнопки на выпуклые, возможно закруглить углы
3. Главная страница. Добавить слайдер
4. Варианты по смене цветовой гаммы сайта для увеличения конверсии.
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