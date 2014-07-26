Дизайн шапки сайта и карточки товара.

Сайт www.stolowoe-serebro.ru

Для профессионалов повышения конверсии. Велосипед изобретать не будем, делаем как на флагманах e-commerce:

Amazon.com http://gyazo.com/3194569b31c4bbfa0edb6512e04329f7

Ebay.com http://gyazo.com/cb76b51fe5ee784292ca7d9731d3de5d.

На данный момент конверт на нашем сайте в районе 2%, наша с вами задача как минимум удвоить этот показатель. Если Вы внесете свои предложения - будет отлично.

40% трафика - мобильные устройства. Соответственно на них сайт должен выглядеть не хуже чем на ПК. В данный момент верстка адаптивная под смартфоны, показатель отказов на них выше на 25% по сравнению с ПК. Нужно этот дизайн тоже проработать.

Сейчас дизайн резиновый, будем делать фиксированный.

Необходимо:

1. Шапка: Сократить шапку сайта, добавить в верхний каталог несколько пунктов, сделать шапку минимальной, чтобы карточка товара умещалась до линии сгиба. Предложите варианты переноса всего каталога наверх. Как примеры такого расположения Nebo.ru, Amazon.com, ebay.com

Поиск удлинить и перенести в шапку. Сделать кнопку "Найти".

2. Карточка товара:

- поменять расположение элементов на карточке,

- сделать новую кнопку "Купить" (большая, выпуклая, цвет надо подобрать, зеленый как вариант), рядом подпись "оформление займет 2-3 минуты". Как вариант оформления кнопки "Купить" http://gyazo.com/80e1d276bde014c5d9e2185a7d109568 . как на примере на синей подкладке можно разместить логически связанные моменты: оформление займет 2 минуты, бесплатно доставим уже завтра, сможете вернуть если не устроит (ссылка Подробнее...). Еще хороший вариант кнопки http://gyazo.com/e2fb3bbbf99eeed9a464bece058218ad

- разместить отзывы о товаре до линии сгиба.

- номер телефона на карточке товара

- кнопка “Получить консультацию” на карточке товара. По функционалу это "заказать звонок"

- триггеры покупки на карточке: Бесплатно доставим по Москве и области завтра дд/мм/гггг. , возврат 7 дней, пожизненная гарантия на изделия, наши гарантии(здесь Nebo.ru как один из вариантов - документы, значки гарантии)

- Вы экономите - сумма сэкономленных денег у товара со скидкой

- разместить подарок к товару в карточке (обычно он 1). Как вариант значок подарка, при наведении всплывающее окно с подарком(фото, название, цена) к данному товару(они разные к разным товарам). Дизайн всплывающего окна тоже.

- отзывы покупателей о магазине на карточке (1-2 отзыва)

- отзывы о товаре в раскрывающемся меню на карточке. Как вариант под ценой.

- переделать все кнопки на выпуклые, возможно закруглить углы

3. Главная страница. Добавить слайдер

4. Варианты по смене цветовой гаммы сайта для увеличения конверсии.