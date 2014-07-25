Для создания сайтов шаблонов - а точнее оформления несложных шапок сайтов требуется дизайнер с владением фотошопа не ниже среднего. Сайтов шаблонов для оформления много - имеется минимальный план, 10 шапок для 10 ...
Веб-дизайнер на постоянное сотрудничество
В веб-студии и digital-агенстве DvuV Studio, в связи с расширением открывается вакансия web-дизайнера.
Готовы предоставить для вас:
1. Понятные и четкие техническое задание, заполнение бриф листов клиентами, юзабилити-протатипы сайта. Свои пожелания к дизайну с учетом психологии целевой аудитории.
2. Взаимопонимание, ставить адекватные задачи и сроки
3. Своевременную оплату
4. Творчество и принятие решений. Мы не будем мешать делать вам красивые и достойные портфолио работы, дизайнер вы. Это же доносим и до клиента.
5. Молодой коллектив, работа с другими профессионалами, мощное обучение.
Другими словами комфортные условия для работы.
Ожидаем от вас:
Хорошее портфолио
Ответственность
Мышление дизайнера, чувство красоты и сочетание цветов, простоты и лаконичности, а не просто владение Photoshop
Понимание задач
Стремление к росту и увеличению дохода
Основные заказы студии:
70% - Одностраничные сайты (landnig gape)
25% - Корпоративные сайты
5% - Сопутствующие задачи (баннеры, по возможности умение рисовать простые логотипы и другие задачи связанные с веб дизайном)
Готовы рассмотреть варианты сотрудничества с фиксированной ставкой, по проектной работой или же со ставкой и бонусами за выполненные проекты.
Приоритетно Киев и Украина. Офис компании в Киеве. Рассмотрим и другие варианты.
Мы готовы платить, хочется найти ответственного человека, который будет внимательно ознакамливается с тз, и делать то что мы ожидаем увидеть. Обучает, рисует в современном стиле.
Готовы платить от 400 до 800 долларов в месяц в случае ставки. В случае по проектной работы - 100-200$ за проект.
Работы много.
Заявки фрилансеров
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