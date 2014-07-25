Веб-дизайнер на постоянное сотрудничество

В веб-студии и digital-агенстве DvuV Studio, в связи с расширением открывается вакансия web-дизайнера.

Готовы предоставить для вас:

1. Понятные и четкие техническое задание, заполнение бриф листов клиентами, юзабилити-протатипы сайта. Свои пожелания к дизайну с учетом психологии целевой аудитории.

2. Взаимопонимание, ставить адекватные задачи и сроки

3. Своевременную оплату

4. Творчество и принятие решений. Мы не будем мешать делать вам красивые и достойные портфолио работы, дизайнер вы. Это же доносим и до клиента.

5. Молодой коллектив, работа с другими профессионалами, мощное обучение.

Другими словами комфортные условия для работы.

Ожидаем от вас:

Хорошее портфолио

Ответственность

Мышление дизайнера, чувство красоты и сочетание цветов, простоты и лаконичности, а не просто владение Photoshop

Понимание задач

Стремление к росту и увеличению дохода

Основные заказы студии:

70% - Одностраничные сайты (landnig gape)

25% - Корпоративные сайты

5% - Сопутствующие задачи (баннеры, по возможности умение рисовать простые логотипы и другие задачи связанные с веб дизайном)

Готовы рассмотреть варианты сотрудничества с фиксированной ставкой, по проектной работой или же со ставкой и бонусами за выполненные проекты.

Приоритетно Киев и Украина. Офис компании в Киеве. Рассмотрим и другие варианты.

Мы готовы платить, хочется найти ответственного человека, который будет внимательно ознакамливается с тз, и делать то что мы ожидаем увидеть. Обучает, рисует в современном стиле.

Готовы платить от 400 до 800 долларов в месяц в случае ставки. В случае по проектной работы - 100-200$ за проект.

Работы много.