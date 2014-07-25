Интернет магазин под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки202 просмотра

Требуется сделать интернет магазин с товарами для декоративных собак. Стиль гламурный.

Требуемые страницы:

1. Главная

2. Страница раздела

3. Страница товара

4. Форма заказа

5. Страница подтверждения

Оплата и сроки обсуждаемы. Тз с фотографиями товаров, текстами и прочим при личном общении.

11 лет назад
Druidov
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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