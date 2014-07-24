Дизайн и верстка сайта

Придумать логотип, создать эскиз дизайна и после утверждения сверстать его.

Цель сайта - помочь найти туристу отель, место проведения досуга, ресторан или другие развлечения. Представляет собой каталог вышеперечисленных мест.

Поэтому, на сайте присутствует:

- панель навигации, где можно выбрать категорию, которую пользователь желает посмотреть (каждый элемент панели имеет название, как то - ресторан, отель, и число-количество добавленных элементов внутри. Всего будет около 10 категорий)

- главное меню, с логотипом, и следующими пунктами: "О нас", "Стать партнером"

Страницы:

- главная страница с перечнем "горячих" предложений в каждой категории (перечень ресторанов или перечень отелей)

- страница-список для просмотра элемента категории (просмотр отеля или ресторана внутри)

- страница для просмотра окончательного элемента (собственно ресторан, отель, др.)

Окончательный элемент будет иметь следующий возможный набор свойств:

- название

- контент (примерно три абзаца по 2 предложения в каждом)

- галерея - неопределённое количество фотографий

- карта (будет использоваться google maps)

- внешняя ссылка (например адрес официального сайта)

- адрес (необязательное)

- цена (необязательное)

- телефон (необязательное)

- часы, когда открыт (необязательное)

Желательно легкий и минималистический дизайн, хорошо читаемый