Всем добрый день! Нужно отрисовать прототип. Всего страниц - 1 главная и 4 внутрянки. Главные требования к кандидатам: Умение со вкусом подать материал. Всегда на связи.
Сделать дизайн и верстку
Сделать дизайн и верстку торгового сайта на движке vamshop 1.71
Все готово кроме верстки, точнее есть старая.
Товаров около 50 штук, + несколько статей будет.
Внутрянка должна быть похожа на прикрепленную картинку (+-) тематика такая же.
Работа травиальная, делается быстро.
В общем все есть, лого, общая верстка, цветовая гамма.
Оплата только после выполнения.
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