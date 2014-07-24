Доделка шаблона-сайта на Joomla 2.5

Есть готовый шаблон Joomla 2.5 от студии joomshaper.

На сайте установлены компоненты и модули стили под которые в оригинальном шаблоне не предусмотрены.

Необходимо пройтись по сайту и:

- написать/поправить стили для модулей, таблиц и т.д.

- написать стиль для бокового меню

- переделать/подправить модуль "SP Tab"(увеличить количество табов, места для текста)

- создать/оформить вид 2-3 страниц(контакты, подписка на новости, ...)

- подобрать/установить/настроить модуль вывода на главную миниатюр выбранных статей(с ссылками)

- поправить шрифты

Это то, что я замечаю. Нужны подсказки по оформлению сайта и от исполнителя.

В общем - окультурить сайт

Интересуют исполнители с опытом, знаниями и умениями.