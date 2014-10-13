Дизайн консалтинговой компании по прототипам

Здравствуйте. Есть сайт - korston(точка)ру В подвале сайта - ссылки на соц.сети в виде иконок: http://joxi.ru/qcvQU_3JTJCZMo1dZWw Проблема в том, что главная страница сайта - одна, а городов, на которые работает этот сайт ...